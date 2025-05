Enthousiasme beleggers over blokkade tarieven van korte duur

NEW YORK (ANP/RTR) - Het enthousiasme op de aandelenmarkten over een blokkade van de importheffingen van president Donald Trump was donderdag van korte duur. Op de beursvloeren in Azië, Europa en New York was aanvankelijk sprake van duidelijke koerswinsten. Bij het slot van de handel op Wall Street was daar echter weinig meer van over, nadat een Amerikaans hof van beroep de woensdag bevolen blokkade van een groot deel van Trumps heffingen had opgeschort, nu er nog een beroepsprocedure loopt.

De brede S&P 500-index sloot 0,4 procent in de plus op 5912,17 punten. Eerder op de dag was nog sprake van zo'n 1 procent winst. De Dow-Jonesindex ging 0,3 procent hoger de sessie uit op 42.215,73 punten. Techgraadmeter Nasdaq won 0,4 procent op 19.175,87 punten.

Volgens kenners maakt de uitkomst van de hele procedure eigenlijk ook niet veel uit. "Trump heeft deze tarieven toch al grotendeels teruggedraaid, dus deze gerechtelijke uitspraken zijn slechts krantenkoppen", zei Adam Sarhan, bestuurder van de firma 50 Park Investments in New York. Daarbij zal de regering proberen de heffingen via andere wegen in te voeren als ze rechtszaken over haar handelsbeleid zou verliezen.

Nvidia won ruim 3 procent nadat het bedrijf sterke kwartaalcijfers had gerapporteerd. De resultaten werden vooral gedreven door klanten die AI-chips hamsterden voorafgaand aan de Amerikaanse exportbeperkingen naar China. Het bedrijf waarschuwde echter dat de nieuwe beperkingen naar verwachting 8 miljard dollar van de omzet in het huidige kwartaal zullen afsnoepen.

Boeing kreeg er ook dik 3 procent aan beurswaarde bij. Topman Kelly Ortberg zei dat de vliegtuigbouwer de productie van zijn best verkopende 737 MAX-toestellen in de komende maanden wil opvoeren naar 42 vliegtuigen per maand en de productie begin 2026 wil verhogen naar 47 per maand.

HP kelderde meer dan 8 procent. De computerfabrikant verlaagde de winstverwachting voor het hele jaar. Volgens topman Enrique Lores wordt de vraag naar computers gedrukt door de toegenomen economische onzekerheid door de handelstarieven van Trump.