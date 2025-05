Uitermark gaat steun coalitieakkoord opnieuw 'wegen' na wijziging

DEN HAAG (ANP) - Minister Judith Uitermark (Binnenlandse Zaken, NSC) gaat opnieuw nadenken of ze nog steeds achter het hoofdlijnenakkoord staat als de coalitiepartijen dit gaan verbouwen, zoals de PVV wil. Ze zal dan "wegen" of "ik daar dan nog achter sta". Maar de vraag van een journalist of ze dan misschien opstapt, gaat haar "veel te snel".

PVV-leider Geert Wilders wil opnieuw onderhandelen over asiel en deed hierover maandag tien voorstellen, waarvan experts de uitvoerbaarheid en juridische haalbaarheid in twijfel trekken. NSC en VVD vinden het niet nodig om opnieuw te onderhandelen en vinden dat PVV-minister Marjolein Faber (Asiel) haast moet maken met haar asielwetten.

"Kijk, ik zit hier op basis van een hoofdlijnenakkoord waar handtekeningen onder staan. En op het moment dat het wordt opengebroken, dan is er een steentje dat gaat rollen, maar misschien wel meer. Dan moeten de fractievoorzitters zelf afwegen of dat nou verstandig is", aldus Uitermark na de ministerraad.