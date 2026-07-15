Minister van Defensie Oekraïne volgens parlementsleden vervangen

KYIV (ANP/RTR) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky wil zijn minister van Defensie vervangen. Mychajlo Fedorov moet plaatsmaken voor Ihor Klymenko, de huidige minister van Binnenlandse Zaken, zeggen meerdere parlementariërs tegen persbureau Reuters. FT-journalist Christopher Miller meldt dat Fedorov al weg is.

Fedorov werd een halfjaar geleden benoemd in deze rol. Hij kreeg toen de taak om de Oekraïense krijgsmacht te moderniseren. Er werd veel van de 35-jarige verwacht, omdat hij in eerdere functies ervaring had opgedaan met het doorbreken van bureaucratie en met innovatie. Volgens zijn aanhangers heeft zijn aanpak irritatie veroorzaakt bij het Oekraïense establishment. Fedorov geniet enige populariteit.

Joelia Svyrydenko trad dinsdag terug als premier. Zelensky heeft gezegd dat hij Serhi Koretsky op het oog heeft als opvolger. Dat is nu de baas van het staatsenergiebedrijf Naftogaz.

De president zei eerder dat hij "vernieuwing" wilde binnen het kabinet.