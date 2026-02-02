ECONOMIE
Code geel vanaf dinsdagmiddag in noorden en noordoosten om ijzel

Samenleving
door anp
maandag, 02 februari 2026 om 13:20
anp020226121 1
DE BILT (ANP) - Omdat het dinsdag vanaf eind van de middag in het noorden en noordoosten weer kan gaan ijzelen, heeft het KNMI code geel uitgeroepen. De waarschuwing geldt voor Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en de Waddeneilanden en duurt tot woensdag in de ochtend.
Het KNMI adviseert ook op te passen op fietspaden, voetpaden en bruggen.
De gladheid zorgt al dagen voor problemen in het noorden en noordoosten van het land. Maandag tot het middaguur was daar eveneens code geel van kracht.
