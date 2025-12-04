ECONOMIE
EU bereidt onderzoek voor naar AI-functies WhatsApp, schrijft FT

donderdag, 04 december 2025 om 8:40
BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie is van plan een onderzoek te starten naar de AI-functies in WhatsApp, meldt zakenkrant Financial Times. Het onderzoek van de Europese Commissie zou gericht zijn op de manier waarop het Amerikaanse socialemediabedrijf Meta Platforms zijn 'Meta AI'-systeem dit jaar in de berichtendienst heeft ingebouwd.
Het is onduidelijk op welk aspect van de inbouw van de AI-functies het onderzoek zich precies richt. Het nieuwe onderzoek, dat mogelijk in de komende dagen wordt aangekondigd, valt wel onder de traditionele mededingingswetgeving en niet onder de nieuwe Digital Markets Act (DMA). De EU voerde de DMA in om de dominantie van de grote onlineplatforms aan te pakken.
De EU heeft de afgelopen jaren de druk op grote Amerikaanse techbedrijven flink opgevoerd in een poging machtsmisbruik tegen te gaan. De Amerikaanse president Donald Trump heeft veel kritiek op de Europese regels. Die zijn volgens hem vooral gericht op het dwarsbomen van Amerikaanse bedrijven.
