Een uit brandende woning gehaalde persoon Driebergen is een kind

DRIEBERGEN (ANP) - Een van de twee mensen die in de nacht van woensdag op donderdag uit een brandende woning zijn gehaald in Driebergen (Utrecht) is een kind, laat een woordvoerder van de veiligheidsregio donderdag weten. Over de oorzaak van de brand, waarbij vijf mensen gewond raakten, is nog niet meer bekend.

De brand in een twee-onder-een-kapwoning aan de Brinkseweg brak woensdagavond even na 23.30 uur uit. De twee zaten vast op de eerste verdieping van een van de twee woningen en moesten door de brandweer worden ontzet. Over de ernst van hun verwondingen is niets bekend. Wel zegt de woordvoerder dat zij geen brandwonden opliepen, maar last hadden van de rookontwikkeling in de woning. "De brand woedde op de begane grond", aldus de zegsman. De twee zijn naar het ziekenhuis gebracht.

De drie andere personen die zichzelf in veiligheid konden brengen, moesten ook naar het ziekenhuis. Hoe zij eraan toe zijn, is ook niet bekend. Er wordt nog onderzoek gedaan naar hoe de brand kon ontstaan.