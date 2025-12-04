Broers Leclerc samen voor Ferrari in eerste training Abu Dhabi

ABU DHABI (ANP) - Ferrari stuurt in de eerste vrije training bij de Grote Prijs van Abu Dhabi de broers Charles (28) en Arthur Leclerc (25) de baan op. Arthur, de jongste van de twee, vervangt Lewis Hamilton. De GP van Abu Dhabi is de slotrace van het jaar. Drie coureurs gaan uitmaken wie wereldkampioen in de Formule 1 wordt: Lando Norris en Oscar Piastri van McLaren en Max Verstappen van Red Bull.

De regels van de Formule 1 schrijven voor dat iedere vaste coureur twee keer in het seizoen zijn auto voor de eerste training afstaat aan een talentvolle rijder, die dan wat ervaring kan opdoen.

De broers Leclerc reden vorig jaar in Abu Dhabi ook al samen de eerste vrije training. Het was toen voor het eerst in de geschiedenis van de Formule 1 dat twee broers tegelijk voor hetzelfde team reden.

Charles Leclerc staat bij het ingaan van de laatste grand prix op de vijfde plaats in het kampioenschap.