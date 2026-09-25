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UCI-baas voorziet geen snelle hittemaatregelen in wielrennen

Sport
door anp
vrijdag, 25 september 2026 om 22:38
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MONTREAL (ANP) - Voorzitter David Lappartient van de internationale wielerbond UCI vindt dat het wielrennen zich moet aanpassen aan de steeds hetere Europese zomers, maar voorziet de komende jaren nog geen drastische wijzigingen. Begin dit jaar vroeg de UCI aan onder meer renners, ploegen en wedstrijdorganisatoren om mee te denken over de toekomst van het wielrennen, maar geen enkele suggestie ging over hittemaatregelen. Daarmee zijn ingrijpende veranderingen aan de wielerkalender in ieder geval de komende twee jaar uitgesloten.
Lappartient vindt dat de wielerwereld er wel over moet nadenken. "De Tour de France zal in juli blijven, maar met andere koersen kan misschien een beetje worden geschoven", zei Lappartient tijdens een persconferentie bij de WK in Montreal.
Verder staan onder meer commerciële belangen op het spel. Lappartient: "Er wordt geopperd om bijvoorbeeld al om 6.00 uur 's ochtends te beginnen met koersen, maar willen mensen dan al wielrennen op tv kijken? En wat zijn dan de gevolgen voor de omzet? We kunnen de discussie niet negeren, maar het is geen makkelijke."
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