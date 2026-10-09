NIOD: 'vrij uniek' dat verhaal over Dachau mogelijk is verzonnen

AMSTERDAM (ANP) - Als Willem Wilbrink (99) inderdaad het verhaal over zijn tijd in concentratiekamp Dachau heeft verzonnen of aangedikt, zoals diverse historici vrijdag melden, zou dat voor Nederland "vrij uniek" zijn. Dat meldt NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies. "Na de oorlog zullen er vast meer verhalen zijn aangedikt en mooier zijn gemaakt. Maar als je ziet hoelang hij dit volhoudt en hoe hij de media heeft opgezocht, is dat vrij uniek", aldus een woordvoerder.

Het NIOD, na de bevrijding in 1945 opgericht om informatie over de Tweede Wereldoorlog te verzamelen, bevestigt dat de naam van Wilbrink niet voorkomt op de lijst van Nederlanders die in concentratiekamp Dachau hebben vastgezeten. Het instituut wil echter niet de conclusie trekken dat Wilbrink niet in Dachau heeft gezeten. Volgens een woordvoerder zou het kunnen dat het archief niet compleet is.

Wilbrink sprak onder meer bij herdenkingen en deed zijn verhaal in boeken. Hij zei dat hij naar Dachau werd gestuurd toen hij 15 was. Daar zou hij de levens van tientallen mensen hebben gered.

Het NIOD is niet bang dat er mensen zijn die nu heel Dachau in twijfel gaan trekken. "Uit het onderzoek naar deze man bleek vrij snel dat er stevige hiaten in zijn verhaal zaten, maar er zijn genoeg andere verhalen waarvan gemakkelijk te bewijzen is dat ze op feiten berusten. Genoeg verhalen van mensen in kampen kloppen", zegt een woordvoerder. Volgens hem hebben mensen sinds de oorlog waarschijnlijk een angst of een schaamte gevoeld om "iemands verschrikkelijke verleden niet te geloven, waardoor dit soort dingen te makkelijk wordt aangenomen".