EU keurt overname cybersecurity-startup Wiz door Google goed

BRUSSEL (ANP/AFP) - De EU heeft de overname van cybersecurity-startup Wiz door Google-moederbedrijf Alphabet voor 32 miljard dollar goedgekeurd. Volgens Brussel levert de overname geen mededingingsproblemen in Europa op.

Google kondigde de deal vorig jaar aan, in een poging zijn cloudcomputingactiviteiten te versterken met het oog op het AI-tijdperk. Het is de grootste overname voor het bedrijf ooit.

Het in New York gevestigde Wiz maakt verbinding met cloudopslagproviders zoals Amazon Web Services en Microsoft Azure, en scant de daar opgeslagen gegevens op veiligheidsrisico's. Het bedrijf heeft ook klanten als zakenbank Morgan Stanley, autoproducent BMW en het luxeconcern LVMH. Het van oorsprong Israëlische bedrijf bestaat sinds 2020.

"Google loopt qua marktaandeel in cloudinfrastructuur achter op Amazon en Microsoft. Onze beoordeling bevestigde dat klanten voldoende alternatieven behouden en eenvoudig van aanbieder kunnen wisselen", zei EU-mededingingscommissaris Teresa Ribera.