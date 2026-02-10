Philips wint in hogere AEX na cijfers

AMSTERDAM (ANP) - Philips was dinsdag de grote winnaar op de Amsterdamse aandelenbeurs. Het zorgtechnologieconcern boekte de eerste jaarwinst sinds 2021. Het bedrijf hield de verkopen ondanks extra importheffingen in de Verenigde Staten op peil en de winstgevendheid verbeterde door kostenbesparingen.

Ook was Philips minder geld kwijt dan in voorgaande jaren aan de grote terugroepactie voor slaapapneuapparaten en aanverwante rechtszaken. Het aandeel eindigde 11,8 procent hoger.

Verder was de stemming op het Damrak overwegend positief. De AEX-index sloot 0,5 procent hoger op 1004,14 punten. De MidKap steeg 0,5 procent tot 1015,44 punten. Frankfurt eindigde 0,1 procent lager, Parijs won 0,1 procent. De beurs in Londen noteerde bij het slot van de handelsdag 0,3 procent lager.

ArcelorMittal

ArcelorMittal hoorde ook bij de stijgers in de Amsterdamse hoofdindex (plus 2 procent). De staalproducent gaat 1,3 miljard euro investeren in een elektrische vlamboogoven op zijn locatie in het Franse Duinkerke, met een capaciteit van 2 miljoen ton staal.

Verder was chemicaliëndistributeur IMCD een opvallende stijger met een winst van 10,7 procent. Techinvesteerder Prosus was de hekkensluiter in de AEX en verloor 2,8 procent.

Ferrari

InPost klom nog eens 1,4 procent. Het Poolse postkluisjesbedrijf werd een dag eerder al 13,5 procent hoger gezet na een overnamebod van een consortium onder leiding van investeerder Advent en pakketvervoerder FedEx.

Het Italiaanse automerk Ferrari won ook fors aan beurswaarde in Milaan, met een plus van 10,2 procent. De omzet en winst van het bedrijf zijn in het vierde kwartaal gestegen en het bedrijf rekent in 2026 op een verdere stijging, onder meer door de introductie van nieuwe modellen en de verkoop van exclusieve sportwagens in het hogere segment. Het orderboek van de Italiaanse sportautofabrikant is tot eind 2027 gevuld.

In Londen verloor BP ruim 6 procent. De Britse olie- en gasproducent zag de winst afgelopen jaar flink dalen door de lagere olieprijzen en stopt met de inkoop van eigen aandelen. Ook wil BP in de komende jaren meer kosten besparen. Branchegenoot Shell ging in Amsterdam 0,2 procent vooruit.