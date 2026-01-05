ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

EU kijkt naar Grok na klachten over seksueel getinte beelden

Economie
door anp
maandag, 05 januari 2026 om 14:35
anp050126154 1
BRUSSEL (ANP/AFP) - De Europese Commissie zegt "zeer serieus te kijken" naar klachten dat Elon Musks chatbot Grok seksueel getinte afbeeldingen genereert van minderjarigen. "Dit is illegaal. Dit is afschuwelijk", heeft een woordvoerder van de commissie maandag gezegd.
Sinds eind december heeft Grok een "bewerk afbeelding"-knop. Daarmee worden afbeeldingen met behulp van kunstmatige intelligentie bewerkt. De afgelopen tijd creëerde Grok beelden van schaars geklede minderjarigen, als daarom werd gevraagd. "Grok biedt nu een 'pikante modus' aan die expliciete seksuele inhoud toont", stipte de woordvoerder aan. Daarbij zouden sommige resultaten AI-beelden van kinderen bevatten.
Het leidde wereldwijd tot kritiek op Grok en Musk. Maleisische autoriteiten zeiden al dat ze de klachten gaan onderzoeken, Frankrijk onderzoekt of Grok wordt gebruikt voor het genereren en verspreiden van kinderporno en ook India heeft gereageerd.
Grok erkende vorige week tekortkomingen in de beveiliging en meldde dat de beelden zijn verwijderd.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 507767182

Kende je deze poetstip al: wodka doet wonderen

145616704_m (1)

Dit zijn de hobby’s waar vrouwen massaal op afknappen

anp 516830585

Waarom worden we eigenlijk zo blij van sneeuw?

Scherm­afbeelding 2026-01-05 om 06.12.19

Weduwe Hazes: het komt nooit meer goed met mijn kinderen

ANP-546043792

"Mag ik straks met mijn oude benzinewagen de stad niet meer in?"

gandr-collage

Anthony Hopkins: van ‘Domme Dennis’ tot gentleman‑kannibaal

Loading