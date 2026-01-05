EU kijkt naar Grok na klachten over seksueel getinte beelden

BRUSSEL (ANP/AFP) - De Europese Commissie zegt "zeer serieus te kijken" naar klachten dat Elon Musks chatbot Grok seksueel getinte afbeeldingen genereert van minderjarigen. "Dit is illegaal. Dit is afschuwelijk", heeft een woordvoerder van de commissie maandag gezegd.

Sinds eind december heeft Grok een "bewerk afbeelding"-knop. Daarmee worden afbeeldingen met behulp van kunstmatige intelligentie bewerkt. De afgelopen tijd creëerde Grok beelden van schaars geklede minderjarigen, als daarom werd gevraagd. "Grok biedt nu een 'pikante modus' aan die expliciete seksuele inhoud toont", stipte de woordvoerder aan. Daarbij zouden sommige resultaten AI-beelden van kinderen bevatten.

Het leidde wereldwijd tot kritiek op Grok en Musk. Maleisische autoriteiten zeiden al dat ze de klachten gaan onderzoeken, Frankrijk onderzoekt of Grok wordt gebruikt voor het genereren en verspreiden van kinderporno en ook India heeft gereageerd.

Grok erkende vorige week tekortkomingen in de beveiliging en meldde dat de beelden zijn verwijderd.