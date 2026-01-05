ECONOMIE
Waarom je deze drie badkamerartikelen nooit moet delen

tips
door Nina van der Linden
maandag, 05 januari 2026 om 14:44
maak een afbeelding van een tandenborstel, een scheermesje en een handdoek
Het lijkt onschuldig, maar het delen van bepaalde badkamerartikelen kan een groter gezondheidsrisico vormen dan veel mensen denken. Onderzoek onder leiding van Thea van de Mortel van Griffith University wijst uit dat drie alledaagse voorwerpen beter niet gedeeld kunnen worden: handdoeken, tandenborstels en scheermesjes.
De reden ligt in de levenskracht van ziekteverwekkers. Bacteriën kunnen jarenlang overleven op stoffen en plastic, terwijl de schimmel Aspergillus meer dan een maand actief blijft. Virussen zoals HSV-1, dat koortslip veroorzaakt, kunnen twee tot zes dagen infectieus blijven op plastic oppervlakken.
Bij handdoeken is het risico vooral groot bij sporters. Amerikaans onderzoek toonde aan dat highschool-footballspelers die handdoeken deelden acht keer vaker een infectie opliepen met antibioticaresistente Staphylococcus aureus. Ook binnen gezinnen nam het overdrachtsrisico van deze bacterie significant toe bij het delen van handdoeken.
Tandenborstels vormen een apart gevaar omdat ze bloedvaten in het tandvlees kunnen beschadigen. Daardoor kunnen bloedoverdraagbare virussen zoals hepatitis C worden overgedragen. Onderzoek van de Universiteit van Manchester wees uit dat één tandenborstel meer dan 100 miljoen bacteriën kan bevatten, waaronder E. coli en stafylokokken.
Scheermesjes dragen vergelijkbare risico's vanwege kleine snijwondjes. Ze kunnen ook het humaan papillomavirus verspreiden dat wratten veroorzaakt. Dermatologen adviseren daarom iedereen zijn eigen badkamerartikelen te gebruiken.
Hoewel het risico per keer klein is, raadt Van de Mortel aan het delen van deze voorwerpen geen gewoonte te laten worden.

