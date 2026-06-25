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EU-lidstaten geven laatste akkoord voor handelsdeal met de VS

Economie
door anp
donderdag, 25 juni 2026 om 10:47
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BRUSSEL (ANP) - De EU-lidstaten hebben het laatste akkoord gegeven voor het eerste deel van de handelsdeal die de EU en de VS afgelopen zomer sloten. De deal wordt van kracht als deze verschijnt in het zogeheten EU-publicatieblad, wat meestal niet lang duurt na een definitief akkoord.
Met de overeenkomst voert de EU geen importtarieven in op Amerikaanse kreeft en een lijst industriële goederen. De Amerikaanse president Donald Trump had de EU tot begin juli gegeven om de deal af te ronden.
Eerder lag het Europees Parlement dwars. Het wilde eerst niet stemmen met de deal vanwege de dreigingen van Trump om Groenland te annexeren, later vanwege onduidelijkheid over nieuwe Amerikaanse importtarieven. Het parlement heeft wel beklonken dat de deal zoals die nu is afgesproken geldig is tot eind 2029. Daarna zullen de EU en de VS opnieuw moeten onderhandelen.
De zogeheten Turnberry-deal werd afgelopen zomer gesloten tussen voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen en Trump.
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