AFP: gebouwen ingestort in zwaarst getroffen staat Venezuela

LA GUAIRA (ANP/AFP) - Door de aardbevingen in Venezuela zijn in de staat La Guaira zeker tientallen gebouwen ingestort, meldt een verslaggever van het persbureau AFP. De stroom is uitgevallen en "talloze mensen" zijn in het puin op zoek naar hun naasten. Waarnemend president Delcy Rodríguez zei eerder dat La Guaira het zwaarst getroffen is, maar de precieze omvang is nog onduidelijk.

Rodríguez meldde in de vroege uren van donderdag (Nederlandse tijd) dat er 32 doden en ruim zevenhonderd gewonden zijn geteld. Ze zei erbij dat uit La Guaira nog geen cijfers beschikbaar waren.

De aardbevingen vonden plaats aan het begin van de avond, lokale tijd. 's Avonds en 's nachts is doorgezocht naar slachtoffers in het puin. Aan het begin van de middag Nederlandse tijd komt in het land de zon weer op.