ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

AFP: gebouwen ingestort in zwaarst getroffen staat Venezuela

Samenleving
door anp
donderdag, 25 juni 2026 om 10:43
anp250626095 1
LA GUAIRA (ANP/AFP) - Door de aardbevingen in Venezuela zijn in de staat La Guaira zeker tientallen gebouwen ingestort, meldt een verslaggever van het persbureau AFP. De stroom is uitgevallen en "talloze mensen" zijn in het puin op zoek naar hun naasten. Waarnemend president Delcy Rodríguez zei eerder dat La Guaira het zwaarst getroffen is, maar de precieze omvang is nog onduidelijk.
Rodríguez meldde in de vroege uren van donderdag (Nederlandse tijd) dat er 32 doden en ruim zevenhonderd gewonden zijn geteld. Ze zei erbij dat uit La Guaira nog geen cijfers beschikbaar waren.
De aardbevingen vonden plaats aan het begin van de avond, lokale tijd. 's Avonds en 's nachts is doorgezocht naar slachtoffers in het puin. Aan het begin van de middag Nederlandse tijd komt in het land de zon weer op.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2645314151

Als het erg heet is, word je van je ventilator nog warmer.

18458810 m

Zo ga je om met vrienden die complottheorieën delen

156535894_m

Jongeren verouderen sneller dan vorige generaties: wat dat zegt over de kans op kanker

anp240626209 1

SpaceX stort neer, musk geen biljonair meer

109443931-15910967-image-a-2_1782304712179

Welke friet is het gezondst? Van aardappelpartjes tot zoete aardappelfriet

ANP-531025624

Jort Kelder is ook op Oerol een akelige narcist

Loading