EU mist grondstoffen om klimaatdoel te halen, stelt EU-rekenkamer

LUXEMBURG (ANP) - De Europese Unie ligt momenteel niet op schema om de grondstoffen te verkrijgen die nodig zijn om haar energie- en klimaatdoelen te halen, concludeert de Europese Rekenkamer (ERK).

Voor het halen van klimaatdoelen zet de EU sterk in op hernieuwbare energie, opgewekt via windmolens en zonnepanelen en opgeslagen in batterijen. Voor deze technologieën zijn gewilde grondstoffen als lithium, nikkel, kobalt, koper en zeldzame aardmetalen nodig. In totaal gaat het om 26 zogenoemde kritieke grondstoffen die essentieel zijn voor de energietransitie.

"Helaas zijn we momenteel te sterk afhankelijk van een handvol niet-EU-landen voor de levering van deze grondstoffen", stelt de ERK. Het gaat bijvoorbeeld om de import uit China, Turkije en Chili.

Recycling

Brussel heeft daarom eerder al een strategie opgesteld om meer kritieke grondstoffen veilig te stellen. Een onderdeel ervan is dat de EU uit meer landen en gebieden de grondstoffen wil importeren. De ERK ziet echter dat inspanningen hiertoe tot dusver nog geen tastbare resultaten hebben opgeleverd. Onderhandelingen met de Verenigde Staten over het verhandelen van grondstoffen zijn bijvoorbeeld stilgevallen. Of de handelsdeal met Mercosur-landen Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay meer kritieke grondstoffen voor de EU oplevert, valt nog te bezien, aldus de rekenkamer.

Verder staat in de strategie dat 25 procent van de kritieke grondstoffen in 2030 afkomstig moet zijn uit recycling. De ERK ziet echter dat dit recyclingsproces nog grotendeels in de kinderschoenen staat. "Op dit moment hebben 7 van de 26 grondstoffen die nodig zijn voor de energietransitie een recyclingpercentage tussen 1 en 5 procent. 10 grondstoffen worden helemaal niet gerecycled", aldus de rekenkamer.

Klimaatneutraal in 2050

Verder ziet de ERK dat Europese recyclingsbedrijven te maken hebben met hoge kosten, kleine hoeveelheden recyclebare materialen en veel regels die in de weg zitten.

De EU heeft als doel om per 2030 55 procent minder CO2 uit te stoten vergeleken met 1990. In 2050 wil de EU helemaal klimaatneutraal zijn.