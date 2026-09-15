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EU-parlement doet tegenvoorstel reserves in emissiehandelssysteem

Economie
door anp
dinsdag, 15 september 2026 om 14:58
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STRAATSBURG (ANP) - Het Europees Parlement doet een tegenvoorstel voor een versoepeling van het emissiehandelssysteem. De Europese Commissie stelde afgelopen voorjaar voor om een bepaald overschot aan emissiehandelsrechten niet meer automatisch te vernietigen, maar in reserve te houden. Een meerderheid van het Europees Parlement gaat niet mee met het opschorten van de automatische vernietiging, maar stemt in met een ander voorstel.
Via het emissiehandelssysteem moeten vervuilende bedrijven betalen voor uitstoot met het opkopen van emissiehandelsrechten. Elk jaar bepaalt Brussel hoeveel van die rechten op de markt komen en houdt het ook 400 miljoen rechten in reserve. Alles boven die 400 miljoen wordt momenteel vernietigd. De Commissie wil daarvanaf om prijsstabiliteit van de emissierechten in de toekomst te kunnen garanderen.
Het parlement stelt voor die vernietiging niet stop te zetten, maar om de drempel te verhogen naar 650 miljoen per 1 februari 2027.
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