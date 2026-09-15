ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Oud-profvoetballer Ammi op 45-jarige leeftijd overleden

Samenleving
door anp
dinsdag, 15 september 2026 om 14:56
anp150926166 1
Volg ons op Google Nieuws
SITTARD (ANP) - Oud-profvoetballer Ahmed Ammi is op 45-jarige leeftijd overleden. Dat meldt Fortuna Sittard, waar hij de afgelopen jaren als hoofdtrainer van het oudste jeugdteam werkzaam was.
"Enige tijd geleden werd Ahmed geconfronteerd met een zware diagnose. Vanaf dat moment vocht hij met enorme moed en vastberadenheid tegen kanker. Helaas heeft hij die strijd niet kunnen winnen", aldus Fortuna Sittard.
Rechtervleugelverdediger Ammi voetbalde in Nederland voor VVV-Venlo, NAC Breda en ADO Den Haag. In 2014 beëindigde hij zijn loopbaan.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2694222623

Alles in Nederland sinds de euro ruim 60 procent duurder: dit kostte €100 in 2002 nu

tilburgse bijstandsgezinnen krijgen gewoon geld als experiment1685522915

FNV eist 5,5 procent, maar zoveel loonsverhoging heb je écht nodig om in 2027 quitte te draaien

prinsjesdagstukken economie groeit in 2021 met 35 procent1599584175

In Duitsland betaalt je werkgever 6 weken ziekengeld, in Nederland 2 jaar: zo groot zijn de verschillen per land

ANP-514869318

Dit is hoe Vieze Jack er in het echt uitziet

ANP-568366720

Alfredo kwam net van zijn eigen babyshower toen hij na aanhouding overleed

nvm starter heeft niets aan hogere overdrachtsbelasting belegger1687861531

Startersvrijstelling naar €615.000: tot €12.300 besparing als je in 2027 je eerste huis koopt

Loading