Toezichtsraad Meta noemt alternatief voor feitenchecks risicovol

Economie
door anp
donderdag, 26 maart 2026 om 13:36
MENLO PARK (ANP) - Een onafhankelijke toezichtsraad van socialemediaconcern Meta heeft grote zorgen over de vervanging van factchecks in andere landen dan de Verenigde Staten. Topman Mark Zuckerberg kondigde vorig jaar aan dat hij feitenchecks door experts op de Amerikaanse markt wil vervangen door een systeem waarbij gebruikers van Facebook en Instagram zelf commentaar kunnen leveren op posts met valse informatie. Een uitbreiding naar andere delen van de wereld kan mensen in gevaar brengen, waarschuwt de Oversight Board.
Paolo Carozza, medevoorzitter van de raad, vindt het risicovol om het systeem uit te breiden naar landen met repressieve regimes. Deelnemers die daar kritische 'community notes' plaatsen bij desinformatie kunnen het doelwit worden van het regime. Ook kunnen groepen het systeem misbruiken voor gecoördineerde desinformatiecampagnes. In bepaalde gevallen ontstaat dan het risico dat community notes "dominante politieke, etnische of taalkundige groepen voortrekken en minderheden marginaliseren".
