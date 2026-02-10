ECONOMIE
EU-parlement stemt wel in met bescherming landbouw Mercosur-deal

door anp
dinsdag, 10 februari 2026 om 14:07
STRAATSBURG (ANP) - Een grote meerderheid van het Europees Parlement heeft dinsdag ingestemd met beschermingsmaatregelen voor de landbouwsector in het Mercosur-handelsakkoord. 483 leden stemden voor, 102 tegen.
In de maatregelen staat onder meer dat een beperkte hoeveelheid kip en rund mag worden geïmporteerd uit Mercosur-landen Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay. Ook moet de Europese Commissie elk halfjaar rapporteren aan het parlement wat de invloed is van de invoer van onder meer citrusvruchten, eieren en suiker voor de EU-landbouwmarkt.
Vorige maand stemde een nipte meerderheid van het parlement ervoor de handelsdeal naar het EU-hof te sturen ter beoordeling. Pas na een oordeel van het hof stemt het parlement over de uiteindelijke deal en kan deze officieel worden goedgekeurd.
Er is al een voorlopig akkoord ondertekend door de EU. De Europese Commissie en meerdere lidstaten hebben toegezegd dat uit te willen voeren. Maatregelen voor de landbouwsector maken daar ook deel van uit.
