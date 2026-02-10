Shorttrackers ontgoocheld na mislopen medaille gemengde aflossing

MILAAN (ANP) - De Nederlandse shorttrackers zijn diep ontgoocheld na de mislukte medaillejacht op de gemengde aflossing bij de Olympische Spelen van Milaan. Xandra Velzeboer ging in de halve finale onderuit, waardoor Nederland was veroordeeld tot het rijden van de B-finale, die de shorttrackers vervolgens wonnen in een olympisch record. "Superklote, we zijn het sterkste team en hadden heel veel vertrouwen dat we het heel goed zouden doen", zei een huilende Xandra Velzeboer bij de NOS.

"Ik had een beetje stress omdat we de eerste positie hadden verloren, ik zat bij de wissel klem met China en wilde dat weer goedmaken, weer op snelheid komen. Maar ik prikte met mijn mes in het ijs. Ik snap het niet", zei Xandra Velzeboer over haar val.

Jens van 't Wout vond dat uit de tijden bleek dat Nederland veruit de snelste was. "Het jammere van onze sport is dat niet de snelste wint. Ik maakte een misser en we hadden een val. Dat had ieder van ons kunnen zijn."