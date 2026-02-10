ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Shorttrackers ontgoocheld na mislopen medaille gemengde aflossing

Sport
door anp
dinsdag, 10 februari 2026 om 14:03
anp100226151 1
MILAAN (ANP) - De Nederlandse shorttrackers zijn diep ontgoocheld na de mislukte medaillejacht op de gemengde aflossing bij de Olympische Spelen van Milaan. Xandra Velzeboer ging in de halve finale onderuit, waardoor Nederland was veroordeeld tot het rijden van de B-finale, die de shorttrackers vervolgens wonnen in een olympisch record. "Superklote, we zijn het sterkste team en hadden heel veel vertrouwen dat we het heel goed zouden doen", zei een huilende Xandra Velzeboer bij de NOS.
"Ik had een beetje stress omdat we de eerste positie hadden verloren, ik zat bij de wissel klem met China en wilde dat weer goedmaken, weer op snelheid komen. Maar ik prikte met mijn mes in het ijs. Ik snap het niet", zei Xandra Velzeboer over haar val.
Jens van 't Wout vond dat uit de tijden bleek dat Nederland veruit de snelste was. "Het jammere van onze sport is dat niet de snelste wint. Ik maakte een misser en we hadden een val. Dat had ieder van ons kunnen zijn."
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-549905174

Wereldeconomie stevent af op een ramp: "Dit is absurd"

ANP-545839551

Russische begroting ontspoort volledig: na één maand heeft Poetin er al halfjaar doorheen gejaagd

1d3da909c3fdad2d13c7b6acd0153285,4c70904a

Levenslang voor ouders die hun zoon Elias (3) doodmartelden – "Hij kan niet zomaar sterven, het moet een zware straf zijn."

151666874_m

Dure tandpasta is vooral dure marketing – dit is het enige woord dat écht telt op de tube

ANP-548080925

Zoveel gaat Rob Jetten verdienen als premier en dit is zijn maximale hypotheek

ANP-518072714

De griepgolf komt eraan: dit moet je vooral níet doen als je ziek bent

Loading