Koers Solvinity-koper Kyndryl crasht na vertrek financieel topman

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - De koers van het Amerikaanse bedrijf Kyndryl is meer dan gehalveerd op Wall Street. Dat volgde op het nieuws dat de financiële topman van de IT-dienstverlener maandag opstapte en het bedrijf zijn volledige kwartaalrapport later indient. Kyndryl is van plan het Nederlandse Solvinity, dat het platform levert waarop DigiD draait, over te nemen.

De aandelen van Kyndryl zijn met 55 procent ingestort tot het laagste niveau voor het bedrijf sinds 2022.

Naast de financiële topman legde ook het hoofd juridische zaken zijn taken neer. De senior vicepresident en tevens hoofd financiële administratie nam een andere rol binnen het bedrijf aan. Kyndryl kondigde uitstel van de publicatie van kwartaalcijfers aan. Het bedrijf kijkt onder meer opnieuw naar het kasbeheer, maar stelt geen veranderingen van de boeken te verwachten.

Kamerleden en experts uitten eerder kritiek op de voorgenomen overname van Solvinity door Kyndryl vanwege zorgen over digitale onafhankelijkheid.