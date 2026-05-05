Stones bevestigen komst van eerste album in drie jaar

LONDEN (ANP) - The Rolling Stones hebben dinsdag bevestigd dat er een nieuw album aankomt. De plaat Foreign Tongues komt op 10 juli uit en telt in totaal veertien nieuwe liedjes, met gastbijdrages van onder anderen Paul McCartney, Robert Smith van The Cure en Chad Smith van Red Hot Chili Peppers.

Foreign Tongues is het 25e album van de Stones en het eerste sinds Hackney Diamonds uit 2023. De afgelopen weken werd al volop gehint naar de komst van een nieuwe plaat.

Mick Jagger beschrijft het opnameproces in een persverklaring als "een paar zeer intense weken". "We hebben veertien geweldige nummers en we gingen zo snel als we konden", aldus de 82-jarige zanger. Gitarist Ronnie Wood (78) vult aan dat de sfeer "zo creatief" was en de hele band in "topvorm". "Heel vaak hadden we het al na de eerste take. Ik hoop dat iedereen het leuk vindt."