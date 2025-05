Boeren blijven verhoging stikstofgrens steunen na kritisch advies

DEN HAAG (ANP) - Landbouworganisatie LTO blijft positief over het verhogen van de stikstofgrens, waar de Raad van State maandag een kritisch advies over uitbracht. "De Raad van State heeft het over risico's, die wij (h)erkennen. Daarom is het belangrijk dat de ministeriële commissie het totaalpakket van doeltreffende maatregelen voortvarend uitwerkt - om daarmee dergelijke risico's te minimaliseren", stelt LTO.

De door landbouwminister Femke Wiersma voorgenomen verhoging van de 'rekenkundige ondergrens' stond ook in een voorstel van de boerenbelangenclub. De Raad van State noemt dit voorstel "kwetsbaar".

Het adviesorgaan herhaalde maandag ook dat er beleid moet komen om de stikstofuitstoot te verminderen en de natuur te herstellen. "Voor LTO staat een gecombineerde aanpak voorop, dus het tegelijk aanpassen van wet- en regelgeving en het realiseren van geborgde stikstofemissiereductie zodat economische ontwikkeling en natuurherstel gelijk opgaan", reageert de belangenorganisatie.