Skeletonster Bos op vijfde plaats bij wereldbeker in Sigulda

SIGULDA (ANP) - Skeletonster Kimberley Bos heeft bij de wereldbekerwedstrijd in het Letse Sigulda genoegen moeten nemen met de vijfde plaats. De regerend wereldkampioene moest de zege na twee runs laten aan de Belgische Kim Meylemans.

Bos zette met 51,83 de tweede tijd neer in de eerste heat. Dat was 0,01 seconde langzamer dan de Britse Tabitha Stoecker. Ze was na de tweede heat, waarin ze de muur raakte, 0,51 seconde langzamer dan de Belgische. Meylemans bleef niet alleen Bos maar ook Stoecker (tweede) en de Oostenrijkse Janine Flock (derde) voor.

Bos won vorig jaar de wereldbekerwedstrijd in Sigulda. Dat was haar enige zege in de wereldbeker. In de wereldbeker dit seizoen was Bos tot nu toe als elfde en zevende geëindigd.

De skeletonners komen in Sigulda twee keer in actie, omdat de tweede wereldbekerwedstrijd in Innsbruck niet doorging om veiligheidsredenen. Vrijdagmiddag volgt de tweede wedstrijd in Sigulda.