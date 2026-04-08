EU voorziet geen olietekort in april

BRUSSEL (ANP/RTR) - De Europese Commissie voorziet op dit moment geen tekort voor de olievoorziening in april. Dit meldt een EU-functionaris aan persbureau Reuters. De Commissie kwam woensdag bijeen in een werkgroep over de olievoorraad met lidstaten. Donderdag doet ze dat voor gas.

De werkgroep is wel bezig met de voorbereiding van een pakket van eventuele maatregelen om de gevolgen van de stijgende olieprijs door de situatie in het Midden-Oosten te verzachten. Details over wat voor maatregelen het gaat, zijn nog niet bekend.

De Commissie bespreekt deze week in de werkgroepen ook de gevolgen van de energiecrisis voor de luchthavens en luchtvaartsector in de EU.

De VS en Iran sloten afgelopen nacht een tijdelijk staakt-het-vuren, waarbij ook is afgesproken dat de Straat van Hormuz weer vrijgegeven werd. Daardoorheen wordt veel olie en gas vervoerd. Door de oorlog stegen de energieprijzen de afgelopen weken enorm.