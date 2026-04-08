Tennissters met 2-1 onderuit tegen Hongarije in BJK Cup

OEIRAS (ANP) - Nederland heeft op de Billie Jean King Cup een 2-1-nederlaag geleden tegen Hongarije. In het dubbelspel verloren Suzan Lamens en Anouk Koevermans in twee sets van het Hongaarse duo Anna Bondar en Adrienn Nagy (6-4 6-4).

Aanvankelijk zou Britt du Pree met Lamens op de baan staan, maar Koevermans nam haar plaats in. Koevermans had tijdens haar partij in het enkelspel met een overwinning op Amarissa Toth gezorgd voor een Nederlandse voorsprong (1-0).

Eerder op woensdag verloor Lamens haar partij in het enkelspel van de 28-jarige Bondar, waardoor Hongarije op gelijke hoogte kwam.

Poulefase

De Nederlandse vrouwen komen in de poulefase nog in actie tegen Turkije en Georgië. De groepswinnaar gaat naar de halve finales waar wordt gespeeld voor een plek in de play-offs voor plaatsing voor de wereldgroep. Die play-offs zijn in november van dit jaar.

De Nederlandse ploeg van teamcaptain en oud-topspeelster Kiki Bertens bestaat verder uit Anouck Vrancken Peeters en Demi Schuurs.