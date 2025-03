EU wijst Apple en Alphabet op overtreden van wet digitale markt

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie heeft Apple en Alphabet, het moederbedrijf van Google, erop gewezen dat ze zich in sommige gevallen niet houden aan de wet digitale markten (Digital Markets Act). In het geval van Alphabet gaat het om de Google zoekmachine, waarin Alphabet zijn eigen diensten voorrang geeft. Winkels, hotelboekingen, transport of sportnieuws van Alphabet komt daarmee bovenaan de zoekresultaten in Google Search te staan.

Daarmee is Alphabet in overtreding met de verordening. Het bedrijf krijgt nog ruimte om dit aan te passen, er wordt niet direct een boete opgelegd.

Apple voldoet niet aan de verplichting om zijn producten ook goed werkbaar te maken met de producten van andere techbedrijven. Voor negen iOS-functies is dat niet het geval, die werken aanzienlijk beter op producten van Apple. Het gaat om functies die voornamelijk werken voor verbonden apparaten, zoals een smartwatch, koptelefoons of tv's. Momenteel werken deze functies beter op producten van Apple.

In gesprek

Ook Apple krijgt geen boete, maar juist de ruimte om dit aan te passen. De Europese Commissie is "constant met de bedrijven in gesprek", aldus een hoge EU-diplomaat.

Sinds kort zijn er strengere regels voor grote onlineplatforms van kracht. Via de Digital Markets Act wil de commissie een "concurrerende en eerlijke markt" creëren voor de digitale sector.