Staalsector EU prijst plannen Brussel, energie blijft pijnpunt

BRUSSEL (ANP) - De Europese staalsector is tevreden over meerdere actiepunten van de Europese Commissie om staalproducenten in Europa te helpen. Zo is het goed dat metaalschroot erkenning krijgt als belangrijke grondstof en Brussel mazen dicht in regelgeving rond een CO2-heffing aan de buitengrenzen van de Europese Unie, zegt de Europese brancheorganisatie Eurofer. Maar "energie blijft de olifant in de kamer", zegt Henrik Adam, president van de belangenclub.

"Hoge energieprijzen raken niet slechts de staal- en metalenproductie, maar sleuren hele Europese waardeketens naar beneden. Meer doen om energiekosten te verlagen is cruciaal", zei Adam.

"We zijn dankbaar dat de Commissie het strategische belang van de Europese staalindustrie voor de soevereiniteit, veiligheid en concurrentiekracht van de EU heeft erkend", zei hij ook.