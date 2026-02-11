EU wil bedrijfsregistratie in hele Unie in 48 uur mogelijk maken

STRAATSBURG (ANP) - Het moet mogelijk worden voor Europese ondernemers om binnen 48 uur hun bedrijf in elke EU-lidstaat te registreren. Dat voornemen staat in een plan van de Europese Commissie om obstakels binnen de interne markt van de EU te verwijderen, aldus voorzitter Ursula von der Leyen in het Europees Parlement.

Het plan, dat ze EU Inc. noemt, wordt volgende maand officieel gepresenteerd. Maar Von der Leyen onthulde al dat erin staat dat Europese bedrijven zich online overal in de Unie kunnen registreren binnen twee dagen. Ook moeten er simpelere regels komen voor de financiering van beginnende en groeiende bedrijven en moeten bedrijven makkelijker failliet kunnen gaan.

Verschillende regels tussen lidstaten zijn een struikelblok voor de concurrentiekracht. "Het IMF stelt dat de belemmeringen tussen lidstaten in onze Unie drie keer zo hoog zijn als in de VS", aldus Von der Leyen. "We hebben de op een na grootste economie ter wereld, maar we rijden ermee met de handrem erop."