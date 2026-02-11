ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

EU wil bedrijfsregistratie in hele Unie in 48 uur mogelijk maken

Economie
door anp
woensdag, 11 februari 2026 om 9:25
anp110226077 1
STRAATSBURG (ANP) - Het moet mogelijk worden voor Europese ondernemers om binnen 48 uur hun bedrijf in elke EU-lidstaat te registreren. Dat voornemen staat in een plan van de Europese Commissie om obstakels binnen de interne markt van de EU te verwijderen, aldus voorzitter Ursula von der Leyen in het Europees Parlement.
Het plan, dat ze EU Inc. noemt, wordt volgende maand officieel gepresenteerd. Maar Von der Leyen onthulde al dat erin staat dat Europese bedrijven zich online overal in de Unie kunnen registreren binnen twee dagen. Ook moeten er simpelere regels komen voor de financiering van beginnende en groeiende bedrijven en moeten bedrijven makkelijker failliet kunnen gaan.
Verschillende regels tussen lidstaten zijn een struikelblok voor de concurrentiekracht. "Het IMF stelt dat de belemmeringen tussen lidstaten in onze Unie drie keer zo hoog zijn als in de VS", aldus Von der Leyen. "We hebben de op een na grootste economie ter wereld, maar we rijden ermee met de handrem erop."
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-518072714

De griepgolf komt eraan: dit moet je vooral níet doen als je ziek bent

181289452_m

Waarom Nederlanders zich blauw betalen aan gas – en de rest van Europa niet

ANP-522100822

Neem een kijkje in de miljoenenvilla van Ilse de Lange: pure luxe aan de bosrand

ANP-543120011

Gek genoeg geeft deze activiteit een stimulans aan je relatie

shutterstock_2682085887

Waarom kinderen daders worden en wat mannen als Epstein drijft

ANP-543105577

Waarom begaafde kinderen lang niet altijd de top halen

Loading