Aantal asielzoekers in Ter Apel daalt fors, nog wel boven limiet

Samenleving
door anp
woensdag, 11 februari 2026 om 9:32
anp110226079 1
TER APEL (ANP) - Opvangorgaan COA is er dinsdag in geslaagd om veel plekken elders te vinden voor asielzoekers uit het aanmeldcentrum in Ter Apel. Daardoor zaten er in de nacht van dinsdag op woensdag 2032 mensen in het complex, 76 minder dan een nacht eerder. Het is de grootste daling in een dag tijd sinds 25 december.
Het aantal asielzoekers is nog wel boven de limiet, want het aanmeldcentrum mag maximaal 2000 asielzoekers herbergen. Daarom moet het COA opnieuw een dwangsom van 50.000 euro betalen. Het totale bedrag is nu 3,45 miljoen euro.
Het aantal mensen in het aanmeldcentrum schommelt dagelijks. Nieuwe asielzoekers moeten na aankomst in Nederland naar Ter Apel om zich daar te laten registreren. Het is de bedoeling dat ze daarna naar een asielzoekerscentrum gaan, maar die zitten allemaal zo goed als vol. Ook zijn er te weinig noodopvangplekken. Wanneer het lukt om meer mensen over te plaatsen dan er binnenkomen, daalt de bezetting.
