Volgens ggz zijn overgangen te groot en lopen mensen vast

AMERSFOORT (ANP) - Mensen die een gevangenisstraf hebben uitgezeten of zorg hebben gekregen, hebben moeite om te leren hoe ze meer op eigen benen kunnen staan. Dat stelt de ggz. "Voor de meest kwetsbare mensen zijn de overgangen in ons systeem te groot. Zonder langdurige begeleiding en een woonplek lopen zij vast. Met soms alle gevolgen van dien", zegt Ruth Peetoom, voorzitter van de brancheorganisatie voor de geestelijke gezondheidszorg.

Drie inspectiediensten willen dat zorgmedewerkers en politieagenten meer mogelijkheden krijgen om in te grijpen als mensen verward gedrag vertonen, ook als die mensen dat zelf niet willen. Wetten en regels zijn te ingewikkeld en te versnipperd en er zijn te weinig plekken in de ggz, aldus de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), de Inspectie Justitie en Veiligheid (IJV) en het Toezicht Sociaal Domein (TSD).

De ggz zegt te herkennen "dat informatie delen lastig is, dat wetten niet goed op elkaar aansluiten en dat er geen duidelijke regie is voor deze groep".