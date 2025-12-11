ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Volgens ggz zijn overgangen te groot en lopen mensen vast

Samenleving
door anp
donderdag, 11 december 2025 om 15:16
anp111225133 1
AMERSFOORT (ANP) - Mensen die een gevangenisstraf hebben uitgezeten of zorg hebben gekregen, hebben moeite om te leren hoe ze meer op eigen benen kunnen staan. Dat stelt de ggz. "Voor de meest kwetsbare mensen zijn de overgangen in ons systeem te groot. Zonder langdurige begeleiding en een woonplek lopen zij vast. Met soms alle gevolgen van dien", zegt Ruth Peetoom, voorzitter van de brancheorganisatie voor de geestelijke gezondheidszorg.
Drie inspectiediensten willen dat zorgmedewerkers en politieagenten meer mogelijkheden krijgen om in te grijpen als mensen verward gedrag vertonen, ook als die mensen dat zelf niet willen. Wetten en regels zijn te ingewikkeld en te versnipperd en er zijn te weinig plekken in de ggz, aldus de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), de Inspectie Justitie en Veiligheid (IJV) en het Toezicht Sociaal Domein (TSD).
De ggz zegt te herkennen "dat informatie delen lastig is, dat wetten niet goed op elkaar aansluiten en dat er geen duidelijke regie is voor deze groep".
loading

POPULAIR NIEUWS

262075950_l

Een nieuw virus waart over de wereld: hoe bang moeten we zijn?

5125769_l

De kinderen zijn het huis uit: 7 tips om een stuk goedkoper uit te zijn

generated-image

Het is nóg erger: hoe Trump 4 EU‑landen probeert los te weken

dan-gold-E6HjQaB7UEA-unsplash

Dit is waarom bewerkt voedsel nog slechter is voor tieners dan je dacht

elena-leya-rQ5Xkb5-1A8-unsplash

Stofje in pure chocolade lijkt je biologische klok te vertragen

shutterstock_2520821443

Als Parkinson in het water zit: hoe schoon milieu hersenziektes kan voorkomen

Loading