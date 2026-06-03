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Officiële onderhandelingen EU-toetreding Oekraïne kunnen verder

Samenleving
door anp
woensdag, 03 juni 2026 om 22:24
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NICOSIA (ANP) - De officiële onderhandelingen voor Oekraïense toetreding tot de EU kunnen verder, meldt EU-voorzitter Cyprus op X. Nu Hongarije zijn veto heeft ingetrokken, is het volgens Cyprus mogelijk om de voorbereidingen in gang te zetten voor de eerste onderhandelingshoofdstukken. Behalve voor Oekraïne geldt dat ook voor Moldavië; het kandidaat-lidmaatschap van die twee landen is aan elkaar gekoppeld.
Een woordvoerder van het Cypriotische voorzitterschap noemt het "een belangrijke mijlpaal" in het traject naar Europese integratie voor de twee landen. Voor de start van de onderhandelingen van de clusters is goedkeuring van alle 27 lidstaten nodig. Hongarije lag dwars, maar onder leiding van de nieuwe premier Péter Magyar is dat verzet gestaakt.
Het gaat om de onderhandelingshoofdstukken die vallen onder het eerste cluster. Dat gaat onder meer over de rechtsstaat, mensenrechten en de rechterlijke macht in het land. Lidstaten zullen volgende week formeel instemmen met de opening van het eerste cluster.
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