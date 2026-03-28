Eurocommissaris meldt goed gesprek met handelsgezant VS

Economie
door anp
zaterdag, 28 maart 2026 om 13:10
YAOUNDÉ (ANP/RTR) - De Eurocommissaris voor Handel zegt een "zeer positief" gesprek met de Amerikaanse handelsgezant Jamieson Greer te hebben gehad. Ze spraken onder andere over toegang tot kritieke mineralen en importheffingen, zei Maroš Šefčovič bij een top van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) in Kameroen. De ontmoeting volgt enkele dagen op de goedkeuring van het Europees Parlement voor de handelsdeal die de VS en de Europese Commissie de afgelopen zomer sloten.
Het goede gesprek laat volgens Šefčovič zien dat zowel de VS als de EU zich aan de overeenkomst willen houden, "ondanks turbulentie op het wereldtoneel". Hij benadrukte dat de EU de komende tijd graag werkt aan handelsverdragen met andere landen "en aan het verlagen van de tarieven voor de partners met wie we al handelen."
De EU zoekt toenadering tot andere landen nu handel met de VS moeilijker is geworden door importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump. Volgens de handelsdeal met de VS belasten de Amerikanen de meeste import uit de EU nog altijd met 15 procent.
