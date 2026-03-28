Hele kottervloot aan de kant door dure diesel, vreest Vissersbond

URK (ANP) - Als de brandstofprijzen voor kottervissers hoog blijven, vaart binnenkort bijna niemand van de Nederlandse kottervloot nog uit. De hoge dieselkosten maken het vrijwel onmogelijk om geld te verdienen aan de gevangen vis, waarschuwt de Nederlandse Vissersbond.

Eerder deze week werd al bekend dat bijna twee derde van de vissers aan de kant blijft. "Die twee derde wordt alleen maar meer. Straks gaat nog maar een enkeling naar zee", zegt Durk van Tuinen, manager projecten van de Vissersbond, na afloop van een bijeenkomst van bezorgde vissers in Urk.

De dieselprijzen zijn zo goed als verdubbeld voor vissers. Maar hogere kosten kunnen ze niet doorberekenen bij de verkoop van hun vis.

Pulsvissen

De Vissersbond is bang voor de gevolgen. "Als dit langer aanhoudt, verliezen we de markt", zegt Van Tuinen, die er in dat geval rekening mee houdt dat de kottervisserij in Nederland zal verdwijnen.

Hij pleit ervoor dat Nederland binnen de Europese Unie weer gaat pleiten voor het toestaan van pulsvissen, dat nu nog verboden is. Voor deze vorm van vissen is veel minder brandstof nodig. In plaats van het slepen met zware kettingen over de zeebodem, wat veel kracht kost, maken pulsvissers gebruik van netten met elektroden die vis opjagen door stroomstootjes. "Het wrange is dat de oplossing bij ons in de schuur ligt."

Van Tuinen ziet de nieuwe energiecrisis als een goed moment om de discussie weer te beginnen in Brussel. "Andere EU-lidstaten wilden er niet over praten. Dat zal zo zijn, maar je moet nu forceren", zegt hij. "Want anders kom je in het scenario dat je je afvraagt: blijft er nog wel platvisserij over."