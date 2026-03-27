Eurocommissaris: oorlog Midden-Oosten schaadt groei economie EU

BRUSSEL (ANP/AFP) - De economische groei van de Europese Unie wordt geraakt door de oorlog in het Midden-Oosten. Maar de impact hangt wel af van de duur en omvang van het conflict, zei Eurocommissaris Valdis Dombrovskis (Economie) vrijdag. Ook zal de inflatie aangejaagd worden doordat de energieprijzen hard zijn gestegen door de oorlog, aldus Dombrovskis.

Volgens de Eurocommissaris zal de groei van de EU-economie dit jaar 0,4 procentpunt lager uitvallen dan eerder gedacht als de oorlog relatief kort duurt. Bij een langere en meer omvangrijke oorlog kan die negatieve impact 0,6 procentpunt zijn, aldus Dombrovskis. In november voorspelde de Europese Commissie voor dit jaar een groei van 1,4 procent.

Dombrovskis waarschuwt dat de EU het risico op stagflatie loopt, waarbij sprake is van een stagnerende economie met een hoge inflatie. Hij benadrukt wel dat de verwachtingen worden vertroebeld door grote onzekerheid.