Eurocommissaris: oorlog Midden-Oosten schaadt groei economie EU

Economie
door anp
vrijdag, 27 maart 2026 om 15:58
anp270326139 1
BRUSSEL (ANP/AFP) - De economische groei van de Europese Unie wordt geraakt door de oorlog in het Midden-Oosten. Maar de impact hangt wel af van de duur en omvang van het conflict, zei Eurocommissaris Valdis Dombrovskis (Economie) vrijdag. Ook zal de inflatie aangejaagd worden doordat de energieprijzen hard zijn gestegen door de oorlog, aldus Dombrovskis.
Volgens de Eurocommissaris zal de groei van de EU-economie dit jaar 0,4 procentpunt lager uitvallen dan eerder gedacht als de oorlog relatief kort duurt. Bij een langere en meer omvangrijke oorlog kan die negatieve impact 0,6 procentpunt zijn, aldus Dombrovskis. In november voorspelde de Europese Commissie voor dit jaar een groei van 1,4 procent.
Dombrovskis waarschuwt dat de EU het risico op stagflatie loopt, waarbij sprake is van een stagnerende economie met een hoge inflatie. Hij benadrukt wel dat de verwachtingen worden vertroebeld door grote onzekerheid.
628811744c4b83c25db17cab8a999615,624e4ff2

Madonna's dochter Lourdes denkt dat mode betekent: zo weinig mogelijk kleren

generated-image

Wie zijn zomervakantie nog niet heeft geboekt, kan beter opschieten.

ANP-536835349

Waarom Djarno Hofland brak met neef Hazes: roem, geloof en een parkeerplaats

anp270326043 1

Spaanse twintiger kiest voor euthanasie na verkrachting

anp260326217 1

Jill Helena 'van slag' door vrijspraakverzoek in zaak-Ali B

gandr-collage

Firtende Trump: 'De oorlog is erg, maar jij bent nog steeds heel aantrekkelijk

