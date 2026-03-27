In kaart gebracht: De meest risicovolle markten ter wereld in 2026

Economie
door Gerard Driehuis
vrijdag, 27 maart 2026 om 16:21
Nederland is voor beleggers een veilige haven, maar de kloof met grote delen van de wereld wordt snel groter. Terwijl hier een risicopremie rond de 4 à 5 procent hangt, eisen investeerders in landen als Belarus, Libanon, Soedan en Venezuela meer dan 30 procent extra rendement als compensatie voor politieke chaos, oorlog en economische instorting.
Volgens nieuwe berekeningen van NYU-professor Aswath Damodaran lopen de zogeheten equity risk premiums – de extra vergoeding bovenop een ‘veilige’ marktrente – in 2026 uiteen van circa 4,2 procent in stabiele economieën tot 30,9 procent in de meest fragiele staten. Nederland, Duitsland, Canada en Singapore zitten rond die 4,2 procent en worden door beleggers vrijwel inwisselbaar geacht. Aan de andere kant van het spectrum staan landen als Belarus, Libanon, Soedan en Venezuela, waar oorlog, sancties en ingestorte staatsfinanciën de risicopremie naar bijna een derde van de inleg duwen.
“De wereldkaart van 2026 laat zien dat financiële risico’s zelden losstaan van politieke instabiliteit en falend bestuur."

Wat die risicopremie precies meet

Damodaran koppelt kredietbeoordelingen, staatsobligatierentes en aandelenvolatiliteit aan elkaar om per land een opslag te berekenen bovenop een zogenoemde ‘mature market’‑premie. Hoe hoger die opslag, hoe groter de kans dat politieke onrust, wanbetaling of kapitaalcontroles toekomstige winsten aantasten. Opvallend is dat de VS inmiddels een iets hogere premie kent dan Noord‑Europa, wat samenhangt met politieke polarisatie en zorgen over het begrotingspad.

Veilige havens en breuklijnen

Op de kaart van Visual Capitalist ontstaat zo een wereld in twee snelheden: een kleine kring van ‘veilige’ markten onder de 5 procent, en een brede gordel van landen waar investeerders minstens het dubbele verlangen. Zuid‑Europa bungelt daar tussenin: Spanje en Portugal op 5,8 procent, Italië op 6,7 procent en Griekenland op 7,1 procent, nog altijd getekend door de nasleep van de schuldencrisis. Voor pensioenfondsen en andere langetermijnbeleggers betekent dit dat ze risico in de meeste opkomende markten alleen nog via breed gespreide fondsen willen nemen.

