Vijlbrief: tegenvaller WIA laat zien dat uitkering simpeler moet

door anp
vrijdag, 27 maart 2026 om 15:41
DEN HAAG (ANP) - De oplopende kosten van de arbeidsongeschiktheidsuitkering WIA onderstrepen volgens minister Hans Vijlbrief (Sociale Zaken) het belang van de hervormingen die het kabinet wil doorvoeren in de sociale zekerheid. "Maak het simpeler", is zijn boodschap. De D66-bewindsman wil dat "met voorrang" gaan bespreken met vakbonden en werkgevers.
De voorjaarsnota laat zien dat de kosten van de WIA de komende jaren oplopen. Dit jaar kost de uitkering een kleine 300 miljoen euro extra, en dat bedrag loopt gestaag op tot meer dan 1 miljard euro in 2031. Dat komt doordat steeds meer mensen er gebruik van maken. Vijlbrief vindt dat allereerst "een drama" voor de mensen die het betreft. "Als je daarin komt, dan kom je er niet makkelijk meer uit."
Het kabinet wil juist bezuinigen op de WIA, en die tegelijkertijd vereenvoudigen door de aparte uitkering voor volledig arbeidsongeschikten te schrappen. Daardoor blijft er één regeling over. Dat moet ook helpen de druk op keuringsartsen te verlichten.
