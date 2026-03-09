ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Poetin en Trump bellen over Iran en Oekraïne

Samenleving
door anp
maandag, 09 maart 2026 om 21:18
anp090326196 1
MOSKOU (ANP/AFP) - De Russische president Vladimir Poetin heeft met zijn Amerikaanse ambtgenoot Donald Trump gebeld, meldt het Kremlin. Ze hebben het zowel over Oekraïne als de oorlog in het Midden-Oosten gehad.
Volgens Poetins adviseur Joeri Oesjakov namen de Amerikanen het initiatief voor het telefoongesprek. De twee leiders spraken elkaar voor het laatst in december.
Poetin zou hebben aangedrongen op een "snelle politieke en diplomatieke" oplossing voor de oorlog in Iran, een bondgenoot van Rusland. Ook praatte hij Trump bij over de voortgang van de Russische troepen in Oekraïne, aldus Oesjakov. De adviseur omschreef het gesprek als "eerlijk en constructief".
loading

POPULAIR NIEUWS

45506763 m

Vergeet die acht glazen water per dag maar: wetenschappers onthullen hoeveel water je écht moet drinken

img 9554

Maagartsen over de 4 dingen die ze niet (of zelden) eten

7ut08fb4_tova-noel_625x300_08_March_26

Bewaakster van Epsteins cel deed opvallende stortingen en zocht online naar “latest on epstein” minuten vóór vondst lichaam

shutterstock 2487538657

We gapen niet omdat onze hersens zuurstof willen. Maar waarom dan wel?

249336134_m

Diëtist legt uit: “Mayonaise is gezonder dan je denkt”

173511020_m

Vergeet Londen of Berlijn: dit is de stad die we allemaal willen bezoeken dit jaar

Loading