Poetin en Trump bellen over Iran en Oekraïne

MOSKOU (ANP/AFP) - De Russische president Vladimir Poetin heeft met zijn Amerikaanse ambtgenoot Donald Trump gebeld, meldt het Kremlin. Ze hebben het zowel over Oekraïne als de oorlog in het Midden-Oosten gehad.

Volgens Poetins adviseur Joeri Oesjakov namen de Amerikanen het initiatief voor het telefoongesprek. De twee leiders spraken elkaar voor het laatst in december.

Poetin zou hebben aangedrongen op een "snelle politieke en diplomatieke" oplossing voor de oorlog in Iran, een bondgenoot van Rusland. Ook praatte hij Trump bij over de voortgang van de Russische troepen in Oekraïne, aldus Oesjakov. De adviseur omschreef het gesprek als "eerlijk en constructief".