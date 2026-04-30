President Libanon beticht Israël van meer schendingen bestand

door anp
donderdag, 30 april 2026 om 12:46
BEIROET (ANP/AFP/RTR) - De Libanese president Joseph Aoun beticht Israël van "aanhoudende Israëlische schendingen" van het bestand in het zuiden van zijn land. Nog altijd vinden verwoestingen plaats en vallen er doden. Donderdag aan het begin van de middag heeft de Israëlische krijgsmacht opnieuw inwoners van Libanese plaatsen opgedragen om te vertrekken.
"De druk op Israël moet opgevoerd worden om te zorgen dat het zich houdt aan internationale wetten en conventies en de aanvallen op burgers, paramedici, burgerbescherming en humanitaire gezondheids- en hulporganisaties staakt", zei Aoun.
Het Libanese persbureau NNA meldde volgens Al Jazeera donderdagochtend negen doden bij aanvallen in drie plaatsen. Later kregen inwoners van nog eens acht andere plaatsen opdracht te vertrekken, omdat er aanvallen ophanden zijn.
Israël verjaagt in het zuiden van Libanon mensen en sloopt grote aantallen woningen. Doel is om een "bufferzone" te maken, die zou beschermen tegen aanvallen door Hezbollah.
