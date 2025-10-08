Europarlement wil verbod op termen 'veggieburger' en 'sojaworst'

STRAATSBURG (ANP) - Het Europees Parlement heeft woensdag ingestemd met een oproep om vleesgerelateerde termen zoals burger en biefstuk niet langer te gebruiken voor plantaardige producten. 355 Europarlementariërs willen dat namen als 'veggieburger' en 'sojaworst' niet meer zijn toegestaan voor producten, 247 stemden tegen.

De instemmende parlementariërs vinden dat woorden als worst of burger alleen gebruikt mogen worden voor producten waar echt vlees in zit. Plantaardige alternatieven zouden bijvoorbeeld veggiebuizen en sojaschijven moeten worden genoemd om verwarring te voorkomen.

De tegenstanders zien het verbod als een lobby van de vleesindustrie. "Benamingen als 'veggieburgers' zijn algemeen bekend en zullen niemand verwarren", aldus Europarlementariër Anja Hazekamp (PvdD).

De Europese Commissie en de EU-lidstaten moeten zich nog buigen over de oproep. Eerder werd het gebruik van zuivelgerelateerde woorden als 'melk' en 'kaas' al verboden voor plantaardige producten.