Vriendin Peter R. de Vries: ondraaglijk om aanwezig te zijn

Samenleving
door anp
woensdag, 08 oktober 2025 om 14:10
anp081025146 1
SCHIPHOL (ANP) - De vriendin van de in 2021 doodgeschoten Peter R. de Vries laat via haar advocaat weten dat het voor haar "ondraaglijk" is om aanwezig te zijn bij de behandeling van het hoger beroep in de moordzaak. De advocaat van Tahmina Akefi las haar schriftelijke verklaring woensdag voor in de beveiligde rechtbank op Schiphol. Ze noemde de moord op haar geliefde "onvoorstelbaar wreed". "De gedachte om opnieuw geconfronteerd te worden met de verdachten is ondraaglijk."
Akefi heeft er daarom "uit zelfbescherming" voor gekozen het hoger beroep dat deze week en eind deze maand dient, niet bij te wonen. De kinderen van De Vries en hun moeder zullen donderdag gebruikmaken van hun spreekrecht. Zij hebben deze week wel de zittingen bijgewoond.
Peter R. de Vries werd op 6 juli 2021 neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat in het centrum van Amsterdam, na een optreden in RTL Boulevard. Hij overleed negen dagen later aan zijn verwondingen. Er staan negen mannen terecht voor betrokkenheid bij de moord. Het gaat om onder anderen de vermoedelijke uitvoerders en de man die hen rechtstreeks zou hebben aangestuurd.
'Onderste steen boven halen'
In haar verklaring zegt Akefi dat zij hoopt dat "de onderste steen boven komt" en duidelijk wordt wie de opdrachtgever is geweest. Met de aanhouding van Raily B., in april van dit jaar, lijkt volgens Akefi "weer een extra puzzelstuk te zijn gelegd". B. zou onder meer betalingen aan verdachten in de zaak hebben geregeld.
De "puzzel is nog allesbehalve compleet", stelt Akefi. Pas als dat het geval is, "kan echte rouwverwerking plaatsvinden".
