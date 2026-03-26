Europees Parlement stemt in met deel handelsdeal VS met 'vangnet'

Economie
door anp
donderdag, 26 maart 2026 om 12:02
BRUSSEL (ANP/RTR) - Het Europees Parlement heeft met een ruime meerderheid voor goedkeuring van een deel van de Europese handelsdeal met de Verenigde Staten gestemd. Parlementariërs voegden daar wel waarborgen aan toe die ervoor moeten zorgen dat de Amerikanen zich aan hun eerdere toezeggingen houden.
De stemming op donderdag ging over het afschaffen van importheffingen op bepaalde industriële producten uit de VS, betere markttoegang voor Amerikaanse landbouwproducten en het handhaven van een nultarief voor kreeft. Het maakt deel uit van de handelsdeal die de Europese Commissie vorig jaar sloot met de regering-Trump.
Bij Europarlementariërs leefden grote zorgen dat Donald Trump zich niet aan eerdere afspraken houdt, bijvoorbeeld door met nieuwe importheffingen voor de Europese Unie of lidstaten te dreigen. Ze hebben daarom een "vangnet" ingevoerd dat bepaalt dat de nieuwe handelsregels pas van kracht worden als de VS garanderen zich aan de afspraken te houden, aldus handelsrapporteur Bernd Lange.
