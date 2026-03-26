Nederland zoekt met Duitsland naar gastlanden voor terugkeerhub

door anp
donderdag, 26 maart 2026 om 12:01
DEN HAAG (ANP) - Nederland gaat met Duitsland in gesprek met landen die een mogelijke gastheer kunnen zijn voor een terugkeerhub. Tijdens een werkbezoek in Berlijn meldde asielminister Bart van den Brink (CDA) samen met de Duitse minister Alexander Dobrindt (Binnenlandse Zaken) dat de landen dit aan willen kaarten tijdens gezamenlijke diplomatieke missies. Zij vermelden daarmee niet met welke landen zij de banden willen aanhalen.
Eerder zijn verschillende pogingen van Europese landen gesneuveld om vluchtelingen of afgewezen asielzoekers op te vangen in Afrikaanse landen. Zo probeerde het vorige kabinet-Schoof zo'n samenwerking op te zetten met Oeganda. De nieuwe coalitie van D66, VVD en CDA heeft deze plannen op pauze gezet wegens zorgen over de politieke situatie.
Van den Brink maakte eerder deze maand bekend dat hij samen met Duitsland, Denemarken, Oostenrijk en Griekenland wil optrekken om terugkeerhubs te realiseren. Hij meldt dat deze EU-landen inmiddels afspraken hebben gemaakt over de uitwerking hiervan.
