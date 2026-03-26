Europarlement maakt weg vrij voor terugkeerhubs voor migranten

BRUSSEL (ANP/AFP) - Het Europees Parlement heeft donderdag de weg vrijgemaakt voor strengere straffen voor illegale migranten en hun mogelijke uitzetting naar zogenoemde terugkeerhubs buiten de EU. De maatregelen, die door mensenrechtenorganisaties worden bekritiseerd, maken deel uit van een aanscherping van Europese immigratieregels als reactie op de druk binnen de lidstaten om migratie in te dammen.

Het parlement keurde het pakket goed met steun van centrumrechtse en radicaalrechtse fracties. 389 parlementariërs stemden voor de maatregelen, 206 tegen. Daarmee komen de strengere regels een stap dichter bij definitieve goedkeuring.

Met de hervorming moet de opening van terugkeercentra buiten de EU-grenzen mogelijk worden, waar afgewezen asielzoekers heen moeten worden gestuurd. Migranten die weigeren te vertrekken moeten strenger worden aangepakt, onder meer met detentie en inreisverboden.