Europees Parlement steunt introductie digitale euro

Economie
door anp
dinsdag, 10 februari 2026 om 16:33
bijgewerkt om dinsdag, 10 februari 2026 om 16:39

EU-parlementariërs hebben dinsdag hun steun uitgesproken voor de introductie van de digitale euro. De plannen van Brussel zijn goedgekeurd door 438 parlementariërs, tegenover 158 stemmen tegen. De Europese Centrale Bank (ECB) wil met een digitale euro de Europese afhankelijkheid van Amerikaanse betaalbedrijven zoals Visa en Mastercard verminderen, nu de trans-Atlantische betrekkingen onder druk staan.
De ECB wil in 2027 een proef starten met de digitale euro, mits de regeringen van Europese lidstaten en het Europees Parlement dit jaar overeenstemming bereiken over het wettelijke kader. Volgens de ECB kan de digitale euro in 2029 officieel worden ingevoerd als de proef succesvol verloopt.
Privacyorganisaties maken zich al geruime tijd zorgen over het digitale systeem, omdat dit gevolgen kan hebben voor de financiële privacy van mensen. Stichting Privacy First riep de Nederlandse politiek vorig jaar op een "fundamentele democratische discussie" te voeren over de plannen.
