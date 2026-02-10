Zedenverdachte Mark S. voelt nu 'een en al schaamte'

GRONINGEN (ANP) - Op de derde zittingsdag in de zedenzaak tegen Mark S. (32) uit Borculo, verdacht van verkrachting en grootschalige sextortion, is naar voren gekomen dat S. kampt met een persoonlijkheidsstoornis met narcistische trekken. Gedragsdeskundigen adviseren een langdurige behandeling in de vorm van tbs met voorwaarden en mogelijk tbs met dwangverpleging.

"Ik voel een en al schaamte dat ik hier zit", zei S. in de rechtbank in Groningen, waar hij deels heeft bekend dat hij met talloze aliassen meisjes en vrouwen slachtoffer maakte van seksuele afpersing met hun naaktbeelden. "Dat ik me heb voorgedaan als een ander, daar schaam ik me ontzettend voor", zei S.

Het viel de rechters dinsdag op dat S. over zichzelf en zijn gesprekken met de psycholoog en de psychiater gemakkelijker praatte dan hij in de afgelopen dagen deed over de beschuldigingen die hem ten laste zijn gelegd. "Dat er vroeger dingen mis zijn gegaan, dat staat vast", zei S. "Praten over mezelf was heel erg moeilijk voor mij. Ik ben een enorme binnenvetter en heb nooit mijn gevoelens naar anderen geuit."