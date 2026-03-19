Europees Parlement zet stap richting goedkeuring handelsdeal VS

BRUSSEL (ANP/RTR) - De invoering van de handelsdeal tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten is een stap dichterbij gekomen. De commissie voor handel in het Europees Parlement stemde in met de ratificering van een deel van die handelsafspraken, werd donderdag duidelijk. Uit onvrede over Amerikaanse dreigementen rond Groenland en de invoering van nieuwe algehele importheffingen door president Trump stelden parlementariërs die stemming meermaals uit.

De commissie stemde concreet over het afschaffen van importheffingen voor bepaalde Amerikaanse industriële producten en kreeft. Nu moet nog het hele Europees Parlement erover stemmen. Vaak geeft het oordeel van de handelscommissie al aan welke kant dat opgaat.

Afgelopen zomer spraken de Europese Commissie en de Amerikaanse regering nog af dat de VS voor de meeste Europese producten een algemene heffing van 15 procent gaat gelden. Andersom komen er geen verhoogde tarieven, stond in de voorstellen die nog moeten worden bekrachtigd.