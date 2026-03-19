Gasunie: nu nog voldoende gas, maar voorraden bijna op. En hoe moet het volgend jaar?

Economie
door Redactie
donderdag, 19 maart 2026 om 11:12
bijgewerkt om donderdag, 19 maart 2026 om 11:40
Voor Nederland en de omliggende landen is er voorlopig nog voldoende gasaanvoer beschikbaar, zegt een woordvoerster van gasnetbeheerder Gasunie. Nederland krijgt volgens haar geen gas uit Qatar, waar belangrijke gasinstallaties zijn aangevallen door Iran.
De woordvoerster van Gasunie wijst er wel op dat de Nederlandse gasvoorraden bijna op zijn. Erg zorgwekkend is dit echter niet, want "de lente is volop begonnen", waardoor er minder gas nodig is.
De voorraden voor de volgende winter moeten vanaf april weer worden aangevuld. "Voor nu is dat geen probleem, al is er wel wat bezorgdheid of het op tijd lukt", aldus de zegsvrouw. Voor de korte termijn zijn er volgens haar dus geen extra maatregelen nodig.

Strategische noodvoorraad

De gasnetbeheerder riep de regering vorige week wel op om een strategische noodvoorraad voor gas op te bouwen. "Wij zijn van mening dat Nederland onvoldoende op grote gastekorten is voorbereid", aldus de woordvoerster. Dat komt omdat Nederland niet meer kan terugvallen op Gronings gas en gas uit Rusland. Een langdurige en omvangrijke onderbreking van het gasaanbod kan volgens Gasunie leiden tot extreme prijsstijgingen, grote economische schade en toenemende energiearmoede.
Of de regering van premier Rob Jetten de oproep opvolgt, is nog onduidelijk.

Lees ook

'Versnel energietransitie en hou Gronings gas als airbag''Versnel energietransitie en hou Gronings gas als airbag'
Kabinet herhaalt: gas winnen uit Groningenveld gaat niet gebeurenKabinet herhaalt: gas winnen uit Groningenveld gaat niet gebeuren
Bedrijven roepen EU op tot afbouw van afhankelijkheid olie en gasBedrijven roepen EU op tot afbouw van afhankelijkheid olie en gas
Wie is Lidewij de Vos?

Robotwaakhonden rukken op: datacenters zetten massaal in op Black Mirror-scenario

"Jan Smit was bang dat zijn vrouw iemand dood zou rijden"

VVD dreigt opnieuw te verliezen bij gemeenteraadsverkiezingen: zesde nederlaag op rij in zicht

Enorm gasveld in Iran aangevallen, Qatar ziedend

Saoedi-Arabie wil Iran gaan aanvallen

