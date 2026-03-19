Bisschops jaagt op WK atletiek in Torun op status sprinticoon

ARNHEM/TORUN (ANP) - Minke Bisschops bewaart goede herinneringen aan de Kujawsko-Pomorska Arena in de Poolse stad Torun. De Limburgse atlete liep in die indoorhal vorige maand haar persoonlijk record op de 60 meter: 7,10, een tijd waarmee ze op de nationale ranglijst aller tijden opschoof naar de derde plaats, achter sprinticonen Nelli Cooman en Dafne Schippers (7,00). De 23-jarige Bisschops wil zaterdag op de WK indoor proberen nog harder te gaan in Torun.

Met minder dan een finaleplaats neemt ze geen genoegen, laat ze weten in aanloop naar haar eerste mondiale titelstrijd indoor. "Ik liep die 7,10 met een slechte reactie bij de start en net nadat ik twee weken ziek was geweest. Er is ruimte voor verbetering en ik denk dat ik een tijd van 7,05 nodig heb om de finale te halen. Dat beschouw ik als realistisch", aldus de Nederlands kampioene.

De namen van Cooman (in 1987 en 1989 wereldkampioen 60 meter) en Schippers (in 2016 zilver op de 60 meter) hoort ze vaak voorbijkomen, sinds ze zoveel sneller is dan andere jaren. "Ik kan hun titels zo niet opnoemen, maar ik vind het vooral eervol dat ik ze zo dicht ben genaderd. Het heeft lang geduurd voordat een Nederlandse sprinter bij hun tijden in de buurt kon komen."

Bisschops maakt zich wel lichte zorgen over haar fitheid. Ze voelt nog altijd de naweeën van de hamstringblessure die haar vorig jaar parten speelde op de WK outdoor in Tokio. Bisschops kon door de kwetsuur niet in actie komen. "Ik heb nog steeds een reactie na elke race, dan voel ik stijfheid. De coaches zeggen dat het in mijn hoofd zit, want op een MRI-scan was niets te zien. Er is niets stuk, maar kennelijk denken mijn hersenen dat er wel pijn zit. Ik moet erop vertrouwen dat het goed zit, maar in mijn hoofd zit het niet lekker."